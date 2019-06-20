В Минобороны прокомментировали заявление Японии о российских бомбардировщиках

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В Министерстве обороны России прокомментировали заявление военного ведомства Японии относительно ситуации с российскими бомбардировщиками.
В Минобороны прокомментировали заявление Японии о российских бомбардировщиках
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что длительность полёта составила более 14 часов, на некоторых его этапах японские истребители F-2 и F-15 сопровождали российские бомбардировщики.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии передавало, что российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство страны.

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