В Пентагоне заявили о намерении России «пересмотреть мировой порядок»
«Это развёртывание не является провокацией, дополнительные войска предназначены для оборонительных целей для противодействия воздушным, морским и наземным угрозам на Ближнем Востоке», — заявила подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
По её мнению, Россия «стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая обеспечивала мир на протяжении десятилетий».
«Россия стремилась использовать хаос и развивать своё влияние, выходя за пределы ближнего зарубежья. И это было сделано с особым акцентом на Ближнем Востоке», — добавила Глисон.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США нарастить группировку войск на Ближнем Востоке.