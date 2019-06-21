В Пентагоне заявили о намерении России «пересмотреть мировой порядок»

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В Пентагоне прокомментировали заявления российских политиков, которые подвергли критике план США по развёртыванию дополнительных войск на Ближнем Востоке. Об этом информирует CNBC.

«Это развёртывание не является провокацией, дополнительные войска предназначены для оборонительных целей для противодействия воздушным, морским и наземным угрозам на Ближнем Востоке», — заявила подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.

По её мнению, Россия «стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая обеспечивала мир на протяжении десятилетий».

«Россия стремилась использовать хаос и развивать своё влияние, выходя за пределы ближнего зарубежья. И это было сделано с особым акцентом на Ближнем Востоке», — добавила Глисон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США нарастить группировку войск на Ближнем Востоке.

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