ЕС призвал возобновить переговоры для реализации Минских соглашений

Европейский совет призвал возобновить переговоры для реализации Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС в Брюсселе.

«Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и (реализации. — RT) мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — сообщается в тексте.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявила, что Евросоюз готов содействовать прогрессу в выполнении Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.