В ЕС назвали тему заседания комиссии по СВПД
- AFP
Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.
«Заседание было созвано с целью обеспечения дальнейшего выполнения всех пунктов СВПД и обсуждения путей решения проблем, возникающих в связи с повторным введением санкций США в отношении Ирана, а также недавними заявлениями Ирана», — указано в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави заявил, что встреча совместной комиссии по СВПД пройдёт в Вене 28 июня.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Ирана и США.