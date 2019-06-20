В ЕС назвали тему заседания комиссии по СВПД

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Участники комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 28 июня в Вене обсудят дальнейшее выполнение сделки.
В ЕС назвали тему заседания комиссии по СВПД
  • AFP

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

«Заседание было созвано с целью обеспечения дальнейшего выполнения всех пунктов СВПД и ​​обсуждения путей решения проблем, возникающих в связи с повторным введением санкций США в отношении Ирана, а также недавними заявлениями Ирана», — указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави заявил, что встреча совместной комиссии по СВПД пройдёт в Вене 28 июня.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Ирана и США.

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