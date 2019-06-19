Встреча совместной комиссии по СВПД пройдёт в конце июня

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Официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави заявил, что встреча совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) при участии заместителей глав МИД состоится в Вене 28 июня.
Встреча совместной комиссии по СВПД пройдёт в конце июня
  • Вена / © pixabay.com

«Совещание членов (комиссии) СВПД между Ираном и крупными государствами пройдет в Вене 28 числа текущего месяца при участии заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Франции, Китая, Великобритании и Германии», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (CВПД). 

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в отношениях Ирана и США.

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