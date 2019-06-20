Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter написал, что американский беспилотник, который был сбит иранскими военными, вылетел с территории Объединённых Арабских Эмиратов.

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.

По словам главы МИД Ирана, беспилотник был сбит в 04:05. Он добавил, что иранская сторона извлекла часть обломков БПЛА в своих территориальных водах, где «беспилотник и был сбит».

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) 20 июня 2019 г.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что решение сбить американский дрон могло быть принято в Иране по ошибке.