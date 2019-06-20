Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter написал, что американский беспилотник, который был сбит иранскими военными, вылетел с территории Объединённых Арабских Эмиратов. 
Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ
  • РИА Новости

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.

По словам главы МИД Ирана, беспилотник был сбит в 04:05. Он добавил, что иранская сторона извлекла часть обломков БПЛА в своих территориальных водах, где «беспилотник и был сбит». 

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что решение сбить американский дрон могло быть принято в Иране по ошибке.

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