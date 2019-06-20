Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану

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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
  • Reuters

«Скоро узнаете», — сказал Трамп журналистам, принимая канадского премьера Джастина Трюдо в Белом доме.

Ранее Трамп на фоне ситуации с американским беспилотником заявил в своём Twitter, что Иран совершил «очень большую ошибку».

Как сообщалось, иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Впоследствии в МИД Ирана выразили надежду на то, что подобная ситуация не повторится.

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