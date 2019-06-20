Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
- Reuters
«Скоро узнаете», — сказал Трамп журналистам, принимая канадского премьера Джастина Трюдо в Белом доме.
.@HallieJackson: "Mr. President, will you strike Iran?"— NBC News (@NBCNews) 20 июня 2019 г.
President Trump: The public "will soon find out." pic.twitter.com/Kh2BmFYYc0
Ранее Трамп на фоне ситуации с американским беспилотником заявил в своём Twitter, что Иран совершил «очень большую ошибку».
Как сообщалось, иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Впоследствии в МИД Ирана выразили надежду на то, что подобная ситуация не повторится.