Лавров и Ле Дриан провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине.

Как уточнили в МИД России, также стороны обсудили обстановку в Совете Европы и «сверили часы» по широкому спектру «вопросов двустороннего российско-французского сотрудничества», в том числе перспективы возобновления работы Совета сотрудничества по безопасности.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы, потому что такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав.