Асад обсудил с делегацией России вопросы сотрудничества

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Сирийский лидер Башар Асад провёл переговоры со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД Сергеем Вершининым.
Асад обсудил с делегацией России вопросы сотрудничества
  • Reuters

«В ходе встречи Асад и российская делегация обсудили последние события в Сирии, совместную российско-сирийскую деятельность, в первую очередь борьбу с терроризмом в регионах, где он ещё присутствует​​​... также стороны обсудили усилия Москвы и Дамаска по активизации политического процесса параллельно с продолжением борьбы с терроризмом», — цитирует сообщение пресс-службы Асада РИА Новости.

Как отмечается, Лаврентьев заверил сирийского лидера в том, что Россия продолжит оказывать Сирии помощь в установлении стабильности и безопасности.

«Стороны пришли к консенсусу о намерении продолжать реализовывать свои устремления, несмотря на увеличивающееся давление со стороны ряда западных стран с целью свести на нет эти усилия и продолжать войну для достижения выгоды властей этих стран за счет сирийского народа и всего региона», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.

Также ФАН сообщало, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

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