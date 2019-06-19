Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

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Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал он.

Вместе с этим он указал, что боевики уже бегут в разные страны мира, чтобы совершать там теракты с использованием приобретённого боевого опыта и имеющихся у них тактических возможностей, а также финансового и технологического потенциала. 

Соответствующее заявление дипломат сделал во время своего выступления в Уфе на Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ранее ФАН сообщало, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

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