Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал он.

Вместе с этим он указал, что боевики уже бегут в разные страны мира, чтобы совершать там теракты с использованием приобретённого боевого опыта и имеющихся у них тактических возможностей, а также финансового и технологического потенциала.

Соответствующее заявление дипломат сделал во время своего выступления в Уфе на Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ранее ФАН сообщало, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.