СМИ рассказали о работах по восстановлению в сирийской провинции Дейр эз-Зор

В сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению, сообщает ФАН.

Идёт реконструкция парков, улиц и государственной собственности.

Как рассказали местные власти, в настоящее время рассматривается несколько проектов. Все они должны быть представлены правительству для финансирования.

После освобождения административного центра провинции от террористов в 2017 году было выделено около 6 млрд лир ($12 млн) на восстановление сетей водоснабжения и электроснабжения, объектов инфраструктуры, на транспортировку отходов и финансирование здравоохранения в городе.

Ранее сообщалось, что беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» расселили во временных центрах на территории провинции Хомс.