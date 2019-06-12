СМИ рассказали о работах по восстановлению в сирийской провинции Дейр эз-Зор

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В сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению, сообщает ФАН.
СМИ рассказали о работах по восстановлению в сирийской провинции Дейр эз-Зор
  • Reuters

Идёт реконструкция парков, улиц и государственной собственности.

Как рассказали местные власти, в настоящее время рассматривается несколько проектов. Все они должны быть представлены правительству для финансирования.

После освобождения административного центра провинции от террористов в 2017 году было выделено около 6 млрд лир ($12 млн) на восстановление сетей водоснабжения и электроснабжения, объектов инфраструктуры, на транспортировку отходов и финансирование здравоохранения в городе.

Ранее сообщалось, что беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» расселили во временных центрах на территории провинции Хомс.

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