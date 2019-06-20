Путин об отношениях с Западом: Россия ни с кем не ругалась

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с санкциями.
Путин об отношениях с Западом: Россия ни с кем не ругалась
  • РИА Новости

«Во-первых, что значит помириться. Мы ни с кем не ругались, и желания такого нет у нас... ругаться», — сказал Путин, комментируя слова журналиста о появлении призывов со всеми помириться и отказаться от санкций.

Он добавил, что по экспертным данным в результате всех ограничений Россия, начиная с 2014 года, не дополучила около $50 млрд, ЕС потерял $240 млрд, США — $17 млрд. 

«Но кое-что мы и получили... Во-первых, мы должны были, и мы это сделали, включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики... Это заставило развивать нас даже те направления, где раньше у нас не было компетенции», — отметил Путин.

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