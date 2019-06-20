Бизнесмену Бойко-Великому вменяют хищение у банка «Кредитный экспресс»

Короткая ссылка
Следствие вменяет задержанному бизнесмену Василию Бойко-Великому и его сообщникам более 30 эпизодов хищения денег клиентов банка «Кредитный Экспресс».
Бизнесмену Бойко-Великому вменяют хищение у банка «Кредитный экспресс»
  • РИА Новости

Как сообщает Следственный комитет, они похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тысяч.

«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах», — отмечает СК.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне адвокат Бойко-Великого заявил, что его подзащитный задержан по обвинению в хищении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить