Бизнесмену Бойко-Великому вменяют хищение у банка «Кредитный экспресс»

Следствие вменяет задержанному бизнесмену Василию Бойко-Великому и его сообщникам более 30 эпизодов хищения денег клиентов банка «Кредитный Экспресс».

Как сообщает Следственный комитет, они похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тысяч.

«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах», — отмечает СК.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне адвокат Бойко-Великого заявил, что его подзащитный задержан по обвинению в хищении.