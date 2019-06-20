Бизнесмену Бойко-Великому вменяют хищение у банка «Кредитный экспресс»
- РИА Новости
Как сообщает Следственный комитет, они похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тысяч.
«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах», — отмечает СК.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне адвокат Бойко-Великого заявил, что его подзащитный задержан по обвинению в хищении.