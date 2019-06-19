Предприниматель Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

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Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении $500 тыс.

«Его обвиняют в хищении в 2014 году $500 тыс. со счёта в банке «Кредит-экспресс», — приводит РИА Новости слова его адвоката Алексея Аверьянова.

Он отметил, что его подзащитный себя виновным не признаёт.

«Между ним и потерпевшим был договор займа, который он погасил, о чём имеются нотариально заверенные расписки», — уточнил адвокат.

Ранее Тверской суд Москвы поместил владельца компании Optima Development Альберта Худояна под домашний арест по обвинению в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей.

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