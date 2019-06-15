Владелец Optima Development помещён под домашний арест

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Тверской суд Москвы поместил владельца компании Optima Development Альберта Худояна под домашний арест по обвинению в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей.
Владелец Optima Development помещён под домашний арест
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«Постановлением Тверского суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 августа», — сообщили ТАСС в суде.

Защита Худояна просила суд отклонить ходатайство о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей, пишет агентство. Сам предприниматель вину не признаёт.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом более чем 2,5 млрд рублей.

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