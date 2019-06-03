СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом более чем 2,5 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

Как указывается, были выявлены тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на «Тольяттиазоте», а также иные лица из числа руководства и сотрудников, его дочерних компаний и аффилированного «Тольяттихимбанка».

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Организация преступного сообщества и участие в нём»; «Мошенничество; уклонение от уплаты налогов»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступления в зависимости от роли каждого инкриминируются в том числе Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву и Александру Коренченко.

«Предъявлено обвинение одному из активных участников преступного сообщества Попову, являющемуся председателем правления АКБ «Тольяттихимбанк», — добавили в ведомстве.

По данным следствия, Попов в соучастии с «другими членами преступной организации Махлая» в период с 2005 по 2009 год приобрёл путём мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей.

В 2008 году, как подчёркивается, они уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн рублей, в 2009—2010 годах приобрели право на принадлежащий ОАО «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нём объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

В 2016 году сообщалось, что СК предотвратил вывод за границу денег, предназначавшихся для выплаты дивидендов отстранённому от должности председателю совета директоров «Тольяттиазота» Сергею Махлаю и бывшему генеральному директору предприятия Евгению Королёву.