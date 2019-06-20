Наводнения в Уругвае привели к эвакуации 8,5 тысячи человек

В разных районах Уругвая из-за сильных наводнений не менее 8,5 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

«По последним данным, 8,5 тыс. человек покинули свои дома в девяти департаментах. Из них 2781 человек был эвакуирован, ещё 5719 уехали сами», — говорится в сообщении в Twitter Национального управления по чрезвычайным ситуациям страны (SINAE).

Отмечается, что большинство покинули дома в департаменте Дурасно в центральной части Уругвая, откуда были эвакуированы более 6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что примерно 7,7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в канадском Квебеке из-за весеннего паводка.