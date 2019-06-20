В Южной Корее призвали КНДР провести саммит до визита Трампа в Сеул

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Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До Хун предложил Пхеньяну провести встречу лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына до визита президента США Дональда Трампа в Сеул.

Соответствующее заявление было сделано на мероприятии Атлантического совета.

«Я настоятельно призываю Северную Корею ответить на приглашение президента Мун Чжэ Ина провести межкорейский саммит, если это возможно, до того, как президент Трамп посетит Корею на следующей неделе», — цитирует Интерфакс представителя Южной Кореи.

Он также подчеркнул, что санкции Южной Кореи не являются «волшебным решением» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

«Они лишь инструмент для достижения решения путём переговоров», — заявил Ли До Хун.

Ранее стало известно, что правительство Южной Кореи направит в КНДР продовольственную помощь в размере 50 тыс. тонн риса.

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