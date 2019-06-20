В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко
«Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осуждён доставленный ранее из Грузии в США О.М. Тищенко», — говорится в заявлении посольства, которое приводит РИА Новости.
В дипведомстве выразили разочарование подобной практикой американской юстиции и призвали власти США оказать содействие для более эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.
В российском посольстве также подчеркнули, что проконтролируют процесс депортации Тищенко на родину.
Ранее суд американского штата Юта приговорил Тищенко к одному году тюремного заключения, который истёк с учётом уже отбытого им срока.
Россиянина депортируют на родину 19 июня.
Дело против Олега Тищенко завели ещё в 2016 году, но документы раскрыли недавно, после того как мужчину задержали в Грузии, откуда экстрадировали в Соединённые Штаты.
Его обвиняли в покупке документации к американским военным самолётам в нарушение законов США.