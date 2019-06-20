В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко

Короткая ссылка
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осуждён доставленный ранее из Грузии в США О.М. Тищенко», — говорится в заявлении посольства, которое приводит РИА Новости.

В дипведомстве выразили разочарование подобной практикой американской юстиции и призвали власти США оказать содействие для более эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.

В российском посольстве также подчеркнули, что проконтролируют процесс депортации Тищенко на родину.

Ранее суд американского штата Юта приговорил Тищенко к одному году тюремного заключения, который истёк с учётом уже отбытого им срока.

Россиянина депортируют на родину 19 июня.

Дело против Олега Тищенко завели ещё в 2016 году, но документы раскрыли недавно, после того как мужчину задержали в Грузии, откуда экстрадировали в Соединённые Штаты.

Его обвиняли в покупке документации к американским военным самолётам в нарушение законов США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить