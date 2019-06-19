Суд в США огласил приговор россиянину Олегу Тищенко

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Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году заключения, который уже истёк, его депортируют в Россию 19 июня.
Суд в США огласил приговор россиянину Олегу Тищенко
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«Приговор — 12 месяцев и один день. С учётом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности сегодня, 19 июня 2019 года, и они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Олег Тищенко обвинялся в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолётам в нарушение законов США.

Дело против него завели ещё в 2016 году, но документы раскрыли недавно, после того как мужчину задержали в Грузии, откуда экстрадировали в Соединённые Штаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет следить за соблюдением прав Тищенко.

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