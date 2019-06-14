Суд в США огласит приговор россиянину Олегу Тищенко 19 июня

Приговор россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Как отмечается, запланированный ранее на август судебный процесс, отменён. Это означает, что перед приговором Тищенко, вероятно, намерен полностью или частично признать вину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет следить за соблюдением прав Тищенко.

Олег Тищенко обвиняется в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолётам в нарушение законов США. Дело против него завели ещё в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в Грузии, откуда экстрадировали в Соединённые Штаты.