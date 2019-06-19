Спецпредставитель США по Ирану едет на Ближний Восток
«Он проведёт двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман, Королевстве Бахрейн», — приводит РИА Новости сообщение Госдепа.
Отмечается, что Хук «обсудит агрессию Ирана в регионе, включая недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе».
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани оценил вероятность начала войны между Тегераном и Вашингтоном.