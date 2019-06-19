Спецпредставитель США по Ирану едет на Ближний Восток

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 19 июня отправляется на Ближний Восток, где обсудит ситуацию вокруг Ирана.

«Он проведёт двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман, Королевстве Бахрейн», — приводит РИА Новости сообщение Госдепа. Отмечается, что Хук «обсудит агрессию Ирана в регионе, включая недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе». Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани оценил вероятность начала войны между Тегераном и Вашингтоном.