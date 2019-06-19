США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В заявлении говорится, что «Русское финансовое общество» оказывало «содействие» КНДР в вопросе доступа Пхеньяна к международной финансовой системе в обход санкций «с целью получения (Северной Кореей. — RT) прибыли для ядерной программы режима Ким Чен Ына».
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