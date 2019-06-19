США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО «Русское финансовое общество».
США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В заявлении говорится, что «Русское финансовое общество» оказывало «содействие» КНДР в вопросе доступа Пхеньяна к международной финансовой системе в обход санкций «с целью получения (Северной Кореей. — RT) прибыли для ядерной программы режима Ким Чен Ына».

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы отношений России и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить