США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО «Русское финансовое общество».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что «Русское финансовое общество» оказывало «содействие» КНДР в вопросе доступа Пхеньяна к международной финансовой системе в обход санкций «с целью получения (Северной Кореей. — RT) прибыли для ядерной программы режима Ким Чен Ына».

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