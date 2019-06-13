Эксперт оценил перспективы отношений России и США

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы отношений России и США.

«Отношения между Россией и США могут быть восстановлены, если Соединённые Штаты перейдут в фазу соблюдения договорённостей и выполнения международных обязательств: договоров, конвенций, соглашений», — заявил он.

По его словам, в настоящее время Вашингтон движется в обратном направлении, а в таких условиях очень сложно налаживать сотрудничество.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и США за последние годы ухудшаются на фоне решений Вашингтона о введении новых санкций.

7 июня член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.