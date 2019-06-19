В Иране заявили о способности уничтожать авианосцы с помощью ракет

Глава иранского Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами заявил о наличии у страны высокоточных баллистических ракет, которые с лёгкостью могут уничтожать авианосцы.

«Эти ракеты могут с высокой точностью поражать авианесущие суда в море... Они отечественной сборки и очень устойчивы к перехвату», — приводит слова Салами Al-Masdar News.

При этом начальник КСИР не уточнил классификацию ракет.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Тегерана есть право устанавливать любые ракеты на свои корабли, учитывая близость американских судов.

Также в КСИР сообщали, что Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия.