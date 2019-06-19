МИД РФ назвал сфальсифицированными видеоматериалы, на которых основаны выводы ССГ по катастрофе MH17

В немецком кабмине рассказали о прекрасном самочувствии Меркель

Короткая ссылка
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой накануне стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, чувствует себя прекрасно.
В немецком кабмине рассказали о прекрасном самочувствии Меркель
  • Reuters

«Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику», — приводит РИА Новости слова Деммер.

Она отметила, что «поездки в Гослар и Дрезден проходят по расписанию».

Накануне канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов лидеры стран стояли рядом на красной дорожке, и Меркель стало трясти.

Позднее канцлер ФРГ объяснила своё плохое самочувствие обезвоживанием: в Берлине 18 июня температура достигала +30 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить