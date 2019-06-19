В немецком кабмине рассказали о прекрасном самочувствии Меркель

Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой накануне стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, чувствует себя прекрасно.

«Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику», — приводит РИА Новости слова Деммер.

Она отметила, что «поездки в Гослар и Дрезден проходят по расписанию».

Накануне канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов лидеры стран стояли рядом на красной дорожке, и Меркель стало трясти.

Позднее канцлер ФРГ объяснила своё плохое самочувствие обезвоживанием: в Берлине 18 июня температура достигала +30 °C.