В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России

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В конгрессе США предложили давать кредиты странам — членам НАТО для модернизации их вооружённых сил и отказа от советского оружия. Инициатором законопроекта, с текстом которого ознакомился RT, выступил демократ Элиот Энгель.
В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России
  • © Reuters

В документе говорится, что многие американские союзники продолжают пользоваться советским оборудованием, что «вынуждает» их покупать запчасти и услуги у России. При этом им не хватает финансовых ресурсов для приобретения «нового дорогого оборудования».

Согласно тексту документа, неспособность некоторых членов альянса в полной мере действовать совместно с ВС США уменьшает боеспособность НАТО и создаёт дополнительные трудности для американских военных.

«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.

Кредиты предлагается давать членам НАТО, вступившим в альянс после 1 марта 1999 года.

Подробнее — в материале RT.

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