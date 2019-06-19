Помпео и Могерини обсудили Россию и Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, включая Россию, Украину, Венесуэлу и Иран.

Об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини», — указано в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили отношения между Соединёнными Штатами и ЕС и ряд общих вопросов и проблем.

В том числе были затронуты вопрос европейской обороны и безопасности, Афганистан, Куба, Иран, Ливия, Молдавия, Западные Балканы, Россия, Украина и Венесуэла, заявили в Госдепе.

Ранее Помпео обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Оманском заливе.