Семья Бута планирует посетить россиянина в тюрьме США в сентябре

Короткая ссылка
Супруга и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме США, планируют прибыть в Соединённые Штаты для его посещения в начале сентября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова.

По словам Тарасова, приезд Аллы Бут и её дочери планируется «на первые числа сентября».

Он добавил, что родственники Бута прилетят в аэропорт города Сент-Луис в штате Миссури, который ближе всего расположен к тюрьме «Марион», где находится россиянин.

«Я планирую там тоже находиться в этот момент и присутствовать в тюрьме по возможности», — сказал Тарасов.

Также он заявил, что в настоящее время администрация тюрьмы не создаёт каких-либо препятствий посещению россиянина.

В мае газета «Известия» писала, что семья Бута получила визу в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить