Семья Бута планирует посетить россиянина в тюрьме США в сентябре

Супруга и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме США, планируют прибыть в Соединённые Штаты для его посещения в начале сентября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова.

По словам Тарасова, приезд Аллы Бут и её дочери планируется «на первые числа сентября».

Он добавил, что родственники Бута прилетят в аэропорт города Сент-Луис в штате Миссури, который ближе всего расположен к тюрьме «Марион», где находится россиянин.

«Я планирую там тоже находиться в этот момент и присутствовать в тюрьме по возможности», — сказал Тарасов.

Также он заявил, что в настоящее время администрация тюрьмы не создаёт каких-либо препятствий посещению россиянина.

В мае газета «Известия» писала, что семья Бута получила визу в США.