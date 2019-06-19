Семья Бута планирует посетить россиянина в тюрьме США в сентябре
По словам Тарасова, приезд Аллы Бут и её дочери планируется «на первые числа сентября».
Он добавил, что родственники Бута прилетят в аэропорт города Сент-Луис в штате Миссури, который ближе всего расположен к тюрьме «Марион», где находится россиянин.
«Я планирую там тоже находиться в этот момент и присутствовать в тюрьме по возможности», — сказал Тарасов.
Также он заявил, что в настоящее время администрация тюрьмы не создаёт каких-либо препятствий посещению россиянина.
В мае газета «Известия» писала, что семья Бута получила визу в США.