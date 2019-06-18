Эксперт оценил намерение Трампа назначить нового и. о. главы Пентагона

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал RT заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что должность исполняющего обязанности главы Пентагона займёт министр Сухопутных войск США Марк Эспер.

«Можно посмотреть на то, каким образом формировалось руководство Пентагона в самом начале пребывания Трампа. На должность главы ведомства был выбран Джеймс Мэттис. Он всю жизнь прослужил в армии США, был профессиональным военным. В конце 2018 года он подал в отставку из-за возникших разногласий. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен Патрик Шанахан — человек, который не является профессиональным военным, а представляет интересы военно-промышленного комплекса, хорошо знает тылы ВС Соединённых Штатов», — считает эксперт.

По словам Васильева, Патрик Шанахан на занимаемой им должности вёл себя достаточно уверенно.

«Но есть одна важная проблема. Из-за неё в своё время и выбрали Джеймса Мэттиса. Эспер — профессиональный военный, и выдвижение такого человека на данную должность означает, что США будут активно участвовать в военных операциях. Видимо, Соединённые Штаты сейчас имеют конкретные и достаточно серьёзные планы, которые предполагают использование определённого рода сухопутных сил», — сказал Васильев.

Он также отметил, что решение Трампа назначить именно Эспера исполняющим обязанности главы Пентагона можно назвать «тревожным сигналом».

«Тем не менее и при Мэттисе много говорилось о том, что США будут ввязываться в войны. Но он на протяжении двух лет своего пребывания во главе Пентагона выступал против ведения масштабных операций. Видимо, это и вызвало недовольство американского президента», — заключил эксперт.

Ранее Трамп сообщил, что должность исполняющего обязанности главы Пентагона займёт Эспер.

По словам американского лидера, действующий и. о. министра обороны страны Патрик Шанахан принял решение далее не претендовать на указанную должность.