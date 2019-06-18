Шаманов оценил планы Пентагона выделить $250 млн для ВС Украины

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал RT планы Пентагона выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины.

«Безусловно, данное сообщение можно расценивать как деструктивные усилия США по увеличению конфликтного потенциала. Те, кто ожидал, что новый президент приложит первоочередные усилия для прекращения боевых действий в Донбассе, могут увидеть, что всё ровно наоборот. Происходящее можно назвать безответственностью», — заявил депутат.

По его словам, политика блока НАТО по украинскому вопросу «абсолютно дестабилизирующая».

«Они используют потенциал непосредственно граничащих с Россией государств против нас. Речь идёт об Украине, странах Балтии. Безусловно, это нагнетает обстановку в непосредственной близости российских границ», — сказал Шаманов.

Ранее в Пентагоне сообщили о намерении выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины.

Как отмечается, деньги пойдут на «оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала» украинских вооружённых сил.