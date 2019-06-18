Шаманов оценил планы Пентагона выделить $250 млн для ВС Украины
- Reuters
«Безусловно, данное сообщение можно расценивать как деструктивные усилия США по увеличению конфликтного потенциала. Те, кто ожидал, что новый президент приложит первоочередные усилия для прекращения боевых действий в Донбассе, могут увидеть, что всё ровно наоборот. Происходящее можно назвать безответственностью», — заявил депутат.
По его словам, политика блока НАТО по украинскому вопросу «абсолютно дестабилизирующая».
«Они используют потенциал непосредственно граничащих с Россией государств против нас. Речь идёт об Украине, странах Балтии. Безусловно, это нагнетает обстановку в непосредственной близости российских границ», — сказал Шаманов.
Ранее в Пентагоне сообщили о намерении выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины.
Как отмечается, деньги пойдут на «оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала» украинских вооружённых сил.