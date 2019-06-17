Генпрокуратура Египта осмотрела тело Мухаммеда Мурси
Как сообщает Egypt Today, генеральный прокурор Набиль Садек распорядился, чтобы бригада сотрудников осмотрела тело скончавшегося Мурси.
На теле бывшего президента не обнаружили никаких повреждений.
Согласно данным ведомства, Мурси упал в обморок во время перерыва между заседаниями.
За несколько минут до этого он выступил с пятиминутной речью перед судьёй.
Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Мурси.