Генпрокуратура Египта осмотрела тело Мухаммеда Мурси

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Генеральная прокуратура Египта расследует смерть бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, который скончался во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Как сообщает Egypt Today, генеральный прокурор Набиль Садек распорядился, чтобы бригада сотрудников осмотрела тело скончавшегося Мурси.

На теле бывшего президента не обнаружили никаких повреждений.

Согласно данным ведомства, Мурси упал в обморок во время перерыва между заседаниями.

За несколько минут до этого он выступил с пятиминутной речью перед судьёй.

Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Мурси.

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