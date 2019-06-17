На полигоне в Польше во время учений НАТО произошёл пожар

На полигоне в Польше в Западно-Поморском воеводстве во время учений НАТО произошёл пожар.

«Площадь пожара составляет около 100 гектаров, и пока его не удалось локализовать», — приводит РИА Новости слова представителя государственной пожарной службы.

В настоящее время с огнём борются около 30 пожарных бригад.

На полигоне проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит Соединённым Штатам базу и инфраструктуру для присутствия более 1000 американских военнослужащих.