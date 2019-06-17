Власти Татарстана поддержали идею запустить прямой авиарейс Казань — Харбин
- РИА Новости
«Если мы сумеем решить эту задачу, это повысит и выведет на новый уровень наши отношения», — сказал Минниханов во время рабочего визита в провинцию.
Руководители российского и китайского регионов также приняли участие в работе бизнес-форума «Татарстан — Хэйлунцзян».
Ранее в Татарстане рассказали о росте товарооборота с Китаем на 10% в 2018 году.
«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией.