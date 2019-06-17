Власти Татарстана поддержали идею запустить прямой авиарейс Казань — Харбин

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао о запуске прямого авиасообщения между Казанью и Харбином. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Власти Татарстана поддержали идею запустить прямой авиарейс Казань — Харбин
  • РИА Новости

«Если мы сумеем решить эту задачу, это повысит и выведет на новый уровень наши отношения», — сказал Минниханов во время рабочего визита в провинцию.

Руководители российского и китайского регионов также приняли участие в работе бизнес-форума «Татарстан — Хэйлунцзян».

Ранее в Татарстане рассказали о росте товарооборота с Китаем на 10% в 2018 году.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией.

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