В Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией

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Зампред правительства Калининградской области Александр Рольбинов обсудил с послом Швеции в России Петером Эриксоном развитие экономических связей, в том числе благодаря специальному административному району с особыми условиями ведения работы для иностранных компаний на территории Октябрьского острова. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией
  • РИА Новости

В регионе рассчитывают увеличить число предприятий со шведским участием — на данный момент таких 18.

Также обсуждался механизм бесплатных электронных виз для иностранцев, который должен быть введён в области с 1 июля 2019 года.

«Упрощение визового режима позволит большему количеству иностранцев познакомиться с нашим регионом как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и взаимодействия по разным направлениям», — заявил Рольбинов.

Эриксон, со своей стороны, сказал: «Специфика наших отношений с вашим регионом состоит в том, что в них большую роль играет взаимодействие на региональном и муниципальном уровне».

Швеция планирует использовать в полной мере и связи с городами области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и делегация китайской провинции Хунань обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и КНР.

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