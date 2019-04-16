В Калининграде обсудили развитие экономических связей со Швецией
- РИА Новости
В регионе рассчитывают увеличить число предприятий со шведским участием — на данный момент таких 18.
Также обсуждался механизм бесплатных электронных виз для иностранцев, который должен быть введён в области с 1 июля 2019 года.
«Упрощение визового режима позволит большему количеству иностранцев познакомиться с нашим регионом как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и взаимодействия по разным направлениям», — заявил Рольбинов.
Эриксон, со своей стороны, сказал: «Специфика наших отношений с вашим регионом состоит в том, что в них большую роль играет взаимодействие на региональном и муниципальном уровне».
Швеция планирует использовать в полной мере и связи с городами области.
Ранее телеканал «360» сообщал, что заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и делегация китайской провинции Хунань обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и КНР.