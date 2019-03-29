В Подмосковье обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и Китаем
- AFP
«Сегодня мы смогли обсудить конкретные вопросы и очень рады тому, что получили исчерпывающую информацию по товарообороту из России в Китай и из Китая в Россию, о логистических услугах, предоставляемых российской стороной», — заявил зампред Народного правительства провинции Хунань Ло Цзяньцзюнь.
Со своей стороны, Хромов уточнил, что предметом встречи была организация работы по контейнерным поставкам из КНР в Россию и из России в КНР.
По его словам, приходится сертифицировать товары в расчёте на всю страну, но есть процедура сертификации в конкретной провинции.
«Коллеги выразили готовность поработать в этом направлении», — отметил Хромов.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил расширение сотрудничества с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.