В Подмосковье обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и Китаем

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Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и делегация китайской провинции Хунань обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и КНР. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье обсудили возможность увеличения товарооборота между Россией и Китаем
  • AFP

«Сегодня мы смогли обсудить конкретные вопросы и очень рады тому, что получили исчерпывающую информацию по товарообороту из России в Китай и из Китая в Россию, о логистических услугах, предоставляемых российской стороной», — заявил зампред Народного правительства провинции Хунань Ло Цзяньцзюнь.

Со своей стороны, Хромов уточнил, что предметом встречи была организация работы по контейнерным поставкам из КНР в Россию и из России в КНР.

По его словам, приходится сертифицировать товары в расчёте на всю страну, но есть процедура сертификации в конкретной провинции.

«Коллеги выразили готовность поработать в этом направлении», — отметил Хромов.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил расширение сотрудничества с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.

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