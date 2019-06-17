Эксперт прокомментировал возможность встречи Мэй и Путина
- РИА Новости
«Максимум, что может случиться, и о чём здесь может идти речь — это то, что Лондон выскажет Москве свою позицию по вопросам, которые являются сегодня предметом обсуждения», — считает эксперт.
По его мнению, стороны могут обсудить взаимодействие по международным темам, с учётом колоссального участия Москвы и Лондона в глобальной политике.
Ранее газета The Guardian сообщала, что переговоры сторон могут состояться в рамках саммита G20 в Японии.
Как утверждает издание, в случае успеха эта встреча станет первой на столь высоком уровне после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в британском Солсбери.