Эксперт прокомментировал возможность встречи Мэй и Путина

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Генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения СМИ о том, что представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Эксперт прокомментировал возможность встречи Мэй и Путина
  • РИА Новости

«Максимум, что может случиться, и о чём здесь может идти речь — это то, что Лондон выскажет Москве свою позицию по вопросам, которые являются сегодня предметом обсуждения», — считает эксперт.

По его мнению, стороны могут обсудить взаимодействие по международным темам, с учётом колоссального участия Москвы и Лондона в глобальной политике.

Ранее газета The Guardian сообщала, что переговоры сторон могут состояться в рамках саммита G20 в Японии.

Как утверждает издание, в случае успеха эта встреча станет первой на столь высоком уровне после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в британском Солсбери.

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