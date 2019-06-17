Эксперт прокомментировал отношения Ирана и США

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал ситуацию с ядерной сделкой, а также отношения Ирана и США.

Об этом информирует ФБА «Экономика сегодня».

«Ситуация напряжённая, и давление на Иран на данный момент возрастает... Естественно, всё это происходит из-за давления США. Американцы достаточно жёстко нацелены на то, чтобы пересмотреть договорённости с Ираном и заключить их на своих условиях. Для этого они наращивают давление на Тегеран, и главным элементом здесь остаются вторичные санкции или санкции экстерриториального характера...» — считает Кожанов.

Ранее в Госдуме оценили заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.