Эксперт прокомментировал отношения Ирана и США
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Об этом информирует ФБА «Экономика сегодня».
«Ситуация напряжённая, и давление на Иран на данный момент возрастает... Естественно, всё это происходит из-за давления США. Американцы достаточно жёстко нацелены на то, чтобы пересмотреть договорённости с Ираном и заключить их на своих условиях. Для этого они наращивают давление на Тегеран, и главным элементом здесь остаются вторичные санкции или санкции экстерриториального характера...» — считает Кожанов.
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