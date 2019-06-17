В Госдуме оценили слова Юнкера о важности сотрудничества с Россией

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о необходимости сотрудничества с Россией.
В Госдуме оценили слова Юнкера о важности сотрудничества с Россией
  • РИА Новости

«Важность заявлений, в первую очередь, подчёркивается реальными делами. Надеюсь, что само высказывание председателя Еврокомиссии искреннее и он понимает, что без такого великого государства, как Россия, невозможно построить систему безопасности и экономики. Будем надеяться, что голос разума возобладает. Вместе с тем, не все страны придерживаются такой же точки зрения», — сказал он.

Ранее Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Москвой, подчеркнув, что без России «нет архитектуры безопасности».

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