В Госдуме оценили призыв вице-премьера Италии к диалогу с Россией
- РИА Новости
«Мы исходим из того, что необходимо развивать отношения со всеми партнёрами по всем направлениям, будь то Китай, Европа, Ближний Восток, Азия или Африка... То, что создаются искусственные препятствия, в том числе со стороны США для торгово-экономического сотрудничества со странами Европы, для нас неприемлемо», — сказал Морозов.
Он отметил важность торгово-экономического партнёрства России и Италии.
«Италия для нас очень близкая страна, мы интересны в плане взаимодействия в этой сфере», — напомнил депутат.
Ранее Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией. Он отметил важность присутствия России за общим столом переговоров.