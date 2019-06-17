В Госдуме оценили призыв вице-премьера Италии к диалогу с Россией

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Маттео Сальвини о важности диалога между Западом и Россией.
В Госдуме оценили призыв вице-премьера Италии к диалогу с Россией
  • РИА Новости

«Мы исходим из того, что необходимо развивать отношения со всеми партнёрами по всем направлениям, будь то Китай, Европа, Ближний Восток, Азия или Африка... То, что создаются искусственные препятствия, в том числе со стороны США для торгово-экономического сотрудничества со странами Европы, для нас неприемлемо», — сказал Морозов.

Он отметил важность торгово-экономического партнёрства России и Италии.

«Италия для нас очень близкая страна, мы интересны в плане взаимодействия в этой сфере», — напомнил депутат.

Ранее Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией. Он отметил важность присутствия России за общим столом переговоров.

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