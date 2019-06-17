Эксперт прокомментировал расширение военного присутствия США в Польше

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в беседе с RT оценил заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о создании шести американских военных точек в республике.

«США неоднократно говорили о том, что Польша может стать полновесным центром силы, в том числе, военным. Это означает, что шаг за шагом Польша будет постепенно наращивать свои военные ресурсы, чтобы стать безусловным лидером в странах Европы. США уже приняли стратегию, в которой они не видят будущую единую мощную Европу», — объяснил Судаков.

Он отметил, что Соединённые Штаты не устраивает текущая расстановка сил в странах Европы, где лидерами являются Германия и Франция.

С другой стороны, по словам политолога, нельзя не обратить внимание на трансформацию военной стратегии Европы в условиях одностороннего выхода США из ДРСМД.

«Оборонительная политика, которую раньше проводила Европа, меняется в сторону уже не оборонительной, а превентивно-агрессивной политики», — добавил эксперт.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в рамках соглашения Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике будут созданы шесть точек, где будут размещаться американские войска.