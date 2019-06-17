Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».

«Говорить, что народ, который в годы Второй мировой войны потерял более 20 млн человек... не обладает высшим мужеством — это как минимум очень неумная бестактность», — цитирует журналиста издания Polityka ИноСМИ.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter поддержал польского журналиста.

«Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский... «Очень неумная бестактность» — это ещё мягко сказано», — написал сенатор.

Ранее Анджей Дуда в ходе встречи с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом заявил, что Россия — великий сосед Польши.

Впоследствии он добавил, что, по его мнению, поляки — «более храбрые, они способны бороться и идти до конца» во всём.