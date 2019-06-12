Дуда рассказал об отношениях России и Польши

Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который гораздо больше нашей страны, у него гораздо больший потенциал, чем у Польши, в любом отношении», — сказал Дуда, отметив, что при этом поляки «более храбрые и способные бороться и идти до конца» во всём.

Польский лидер подчеркнул, что его страна «никогда не была в хороших дружественных отношениях с Россией», а Польша всегда будет «частью Запада». Он также поблагодарил США за поддержку на мировой арене.

В свою очередь Дональд Трамп, дополняя ответ Дуды, выразил надежду, что Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с Москвой.

«Я думаю, что это возможно... Я надеюсь, что у Польши и у нас будут хорошие отношения с Россией и, кстати, с Китаем и другими странами», — добавил Трамп.

Ранее бывший глава Службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Россией.