Дуда рассказал об отношениях России и Польши

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Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Дуда рассказал об отношениях России и Польши
  • Reuters
  • © David W Cerny

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который гораздо больше нашей страны, у него гораздо больший потенциал, чем у Польши, в любом отношении», — сказал Дуда, отметив, что при этом поляки «более храбрые и способные бороться и идти до конца» во всём.

Польский лидер подчеркнул, что его страна «никогда не была в хороших дружественных отношениях с Россией», а Польша всегда будет «частью Запада». Он также поблагодарил США за поддержку на мировой арене.

В свою очередь Дональд Трамп, дополняя ответ Дуды, выразил надежду, что Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с Москвой.

«Я думаю, что это возможно... Я надеюсь, что у Польши и у нас будут хорошие отношения с Россией и, кстати, с Китаем и другими странами», — добавил Трамп.

Ранее бывший глава Службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Россией.

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