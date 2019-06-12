Дуда рассказал об отношениях России и Польши
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«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который гораздо больше нашей страны, у него гораздо больший потенциал, чем у Польши, в любом отношении», — сказал Дуда, отметив, что при этом поляки «более храбрые и способные бороться и идти до конца» во всём.
Польский лидер подчеркнул, что его страна «никогда не была в хороших дружественных отношениях с Россией», а Польша всегда будет «частью Запада». Он также поблагодарил США за поддержку на мировой арене.
В свою очередь Дональд Трамп, дополняя ответ Дуды, выразил надежду, что Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с Москвой.
«Я думаю, что это возможно... Я надеюсь, что у Польши и у нас будут хорошие отношения с Россией и, кстати, с Китаем и другими странами», — добавил Трамп.
Ранее бывший глава Службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Россией.