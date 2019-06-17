СМИ сообщили о 12 погибших в результате обстрела региона в Сирии

В результате миномётного обстрела деревни аль-Вадыхи к югу от сирийского Алеппо погибли 12 человек, ещё 15 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в местных правоохранительных органах.

«Вооружённые группировки, сосредоточенные в районе Рашидин на окраинах города Алеппо, выпустили несколько ракетных снарядов в направлении южного пригорода Алеппо, которые упали в деревне аль-Вадыхи», — рассказали в полиции.

По словам собеседника агентства, число жертв инцидента может возрасти, так как состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.

Также, как передавало ФАН со ссылкой на Минобороны, 12 июня Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки.