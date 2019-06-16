Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
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«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент Путин на днях предельно чётко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — сказал Заемский РИА Новости.
Ранее Джон Болтон заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт».
По его словам, «Мадуро дал России $209 млн в рамках контракта, чтобы купить поддержку».
6 июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.