Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

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Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
  • Reuters

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент Путин на днях предельно чётко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — сказал Заемский РИА Новости.

Ранее Джон Болтон заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт».

По его словам, «Мадуро дал России $209 млн в рамках контракта, чтобы купить поддержку».

6 июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.

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