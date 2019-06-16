Экс-канцлера Германии Шрёдера пригласили в Крым

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Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера пригласили посетить Крым. Такое предложение ему сделала немецкая община полуострова.
Экс-канцлера Германии Шрёдера пригласили в Крым
  • Reuters

«Господин Шрёдер в Крыму ещё не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шрёдера приехать в Крым», — сказал РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, жители полуострова относятся к Шрёдеру с доверием, а сам экс-канцлер является авторитетным политиком в Европейском союзе, и его позиция по вопросу Крыма может стать серьёзным посылом.

«Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США», — сказал Гемпель.

Ранее Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.

Он отметил, что если смотреть на эту ситуацию с юридической точки зрения, то «это было не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».

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