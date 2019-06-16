Немецкий депутат подверг критике политику Меркель в адрес России

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Лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель предпринимает недостаточно усилий для улучшения взаимоотношений с Россией.

«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство всё активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России»,— заявил немецкий политик в беседе с РИА Новости.

По его словам, текущие отношения между ФРГ и Россией не соответствуют требуемому для развития двух стран уровню.

При этом новые санкции только усугубляют положение.

«Их взаимное прекращение было бы условием для возобновления активного движения в диалоге между Германией и Россией. Это способствовало бы достижению правовых международных решений в международных конфликтах», — подчеркнул Гизи.

Он также отметил, что безопасность в мире невозможно обеспечить без участия России или в условиях противостояния с Москвой. 

Ранее в Евросоюзе заявили об успешном «двойственном подходе» к России.

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