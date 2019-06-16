Немецкий депутат подверг критике политику Меркель в адрес России
«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство всё активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России»,— заявил немецкий политик в беседе с РИА Новости.
По его словам, текущие отношения между ФРГ и Россией не соответствуют требуемому для развития двух стран уровню.
При этом новые санкции только усугубляют положение.
«Их взаимное прекращение было бы условием для возобновления активного движения в диалоге между Германией и Россией. Это способствовало бы достижению правовых международных решений в международных конфликтах», — подчеркнул Гизи.
Он также отметил, что безопасность в мире невозможно обеспечить без участия России или в условиях противостояния с Москвой.
Ранее в Евросоюзе заявили об успешном «двойственном подходе» к России.