В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта

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В городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии в воздухе на небольшой высоте столкнулись два легкомоторных самолёта. По предварительным данным, оба пилота погибли.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

По данным издания, авария произошла вблизи аэродрома Худ.

На месте крушения работает полиция, причины аварии пока неизвестны.

Ранее в Польше во время авиашоу легкомоторный самолёт упал в реку.

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