В США при падении частного самолёта в океан погиб один человек

В США у побережья Флориды в Атлантический океан упал небольшой самолёт Cessna Citation V, в результате произошедшего погиб один человек. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

По его данным, самолёт направлялся из Иллинойса во Флориду. После того как связь с ним была потеряна, на место были направлены два истребителя F-16.

Отмечается, что, когда истребители приблизились к самолёту, он «начал быстро снижаться и впоследствии упал» в океан.

Воздушное судно потерпело крушение примерно в 200 км от порта Форт Лодердейл. Отмечается, что, по предварительным данным, на борту находился один пилот.

Ранее в Северной Каролине разбился штурмовик AV-8B Harrier.