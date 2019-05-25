В США при падении частного самолёта в океан погиб один человек
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По его данным, самолёт направлялся из Иллинойса во Флориду. После того как связь с ним была потеряна, на место были направлены два истребителя F-16.
Отмечается, что, когда истребители приблизились к самолёту, он «начал быстро снижаться и впоследствии упал» в океан.
Воздушное судно потерпело крушение примерно в 200 км от порта Форт Лодердейл. Отмечается, что, по предварительным данным, на борту находился один пилот.
Ранее в Северной Каролине разбился штурмовик AV-8B Harrier.