В США при падении частного самолёта в океан погиб один человек

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В США у побережья Флориды в Атлантический океан упал небольшой самолёт Cessna Citation V, в результате произошедшего погиб один человек. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.
В США при падении частного самолёта в океан погиб один человек
  • © AFP

По его данным, самолёт направлялся из Иллинойса во Флориду. После того как связь с ним была потеряна, на место были направлены два истребителя F-16.

Отмечается, что, когда истребители приблизились к самолёту, он «начал быстро снижаться и впоследствии упал» в океан.

Воздушное судно потерпело крушение примерно в 200 км от порта Форт Лодердейл. Отмечается, что, по предварительным данным, на борту находился один пилот. 

Ранее в Северной Каролине разбился штурмовик AV-8B Harrier.

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