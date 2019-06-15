Эксперт объяснил слова Трампа о возможном обвале рынка США

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT предположение американского лидера Дональда Трампа, что в случае его проигрыша на президентских выборах в США в 2020 году произойдёт «крах рынка».

«Если посмотреть на заявления оппонентов Трампа в 2016 году, что Хиллари Клинтон, что (Берни. — RT) Сандерс, что масс-медиа говорили об апокалипсисе, который грядёт, если вдруг победит Трамп. Это относится не только к США, но и к Великобритании — не самые последние эксперты предвещали кары небесные, если она (страна. — RT) проголосует за выход из Евросоюза. Трамп использует ту же риторику, которая востребована в США: если не я, то крах», — пояснил Бышок.

Эксперт также добавил, что Соединённые Штаты являются государством с достаточно развитыми политическими институтами, а президент, в свою очередь, — значимой фигурой.

Однако, по мнению аналитика, нельзя сказать, что глава государства в большей степени определяет качество экономики, чем, например, конгресс.

«Речь идёт об игре слов, которую использует Трамп... В данном случае не стоит забывать о его тенденции хвалить и превозносить самого себя, которая прослеживается и в этом твите», — заключил Бышок.

Ранее Трамп заявил, что в случае его проигрыша на предстоящих президентских выборах в США произойдёт «крах рынка».